Евстигнеева: Киев потерпел крах в международном суде ООН

Двадцать третьего июля на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных мирному урегулированию конфликтов, исполняющая обязанности постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева сделала заявление.
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