Трифонов: мошенники установили рекорд, похитив ₽350 млн и $800 тыс. у пенсионерки

У богатой пенсионерки мошенники украли 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов.Мошенники установили рекорд по выманиванию денег, похитив 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов, сообщил член Общественного экспертного совета МВД России Алексей Трифонов.