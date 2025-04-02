Упавший Ту-22М3 оставил без света сотни домов в Иркутской области

Восстановят свет ориентировочно утром Стратегический ракетоносец Ту-22М3, потерпевший крушение в Иркутской области, при падении зацепил линию электропередачи (ЛЭП), в результате чего 210 жилых домов и три объекта социальной инфраструктуры остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.