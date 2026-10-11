Атака на Сочи: части БПЛА упали на территории аэропорта, начался пожар. В административном здании аэропорта началось возгорание, его оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края.
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