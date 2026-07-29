Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

Глава Росжелдора анонсировал новые трансграничные маршруты с Белоруссией

Глава Росжелдора анонсировал новые трансграничные маршруты с Белоруссией

С 2027 года планируется запустить новые трансграничные пригородные железнодорожные маршруты с Белоруссией — из Великих Лук до Витебска и Полоцка, а также между Брянском и Гомелем, сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии