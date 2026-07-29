Глава Росжелдора анонсировал новые трансграничные маршруты с Белоруссией

С 2027 года планируется запустить новые трансграничные пригородные железнодорожные маршруты с Белоруссией — из Великих Лук до Витебска и Полоцка, а также между Брянском и Гомелем, сообщил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
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