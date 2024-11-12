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Умеров призвал Эстонию обучить и оснастить для ВСУ в рамках «плана победы» Зеленского одну бригаду

Умеров призвал Эстонию обучить и оснастить для ВСУ в рамках «плана победы» Зеленского одну бригаду

Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине, Киев желает получить от Таллина помощь в оснащении бригад ВСУ.

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