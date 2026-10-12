Мужчина убил соседского подростка выстрелом в голову

РЕН ТВ Во Франции 30-летнему мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве 16-летнего подростка, тело которого обнаружили на берегу Гаронны в коммуне Сен-Луи-де-Монферран.
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