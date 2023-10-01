Полная версия шутера от первого лица в жанре мрачного фэнтези GRAVEN выйдет 23 я...

Полная версия шутера от первого лица в жанре мрачного фэнтези GRAVEN выйдет 23 января 2024 года для ПКШутер от первого лица в жанре темного фэнтези GRAVEN выйдет из раннего доступа на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store 23 января 2024 года, сообщили издатели 3D Realms и Fulqrum Publishing, а также… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.