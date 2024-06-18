Новые отставки в Минобороны РФ: финансист Шойгу, женщина Сердюкова, особист-контрразведчик и дедушка-пенсионер

Цаликов – приближенный Шойгу Руслан Цаликов – первый из четырех "богатырей". Он перешел в Минобороны РФ вместе с Сергеем Шойгу из МЧС, где работал до 2011 года и ведал там всеми финансами, а при Шойгу губернаторе Московской области был вице-губернатором.