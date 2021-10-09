Путин похвалил высокие показатели сбора урожая в России, несмотря на COVID-19

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию коронавируса, заявил президент Владимир Путин в воскресенье в своем видеопоздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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