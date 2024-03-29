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Закон и Порядок

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    Как всегда один трёпК чему эта грёбан...

К чему эта грёбаная Санта-Барбара с телеграмными оскорблениями с последующими извинениями?

К чему эта грёбаная Санта-Барбара с телеграмными оскорблениями с последующими извинениями?

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Вся Телега этим говном завалена.Все эти недоделанные зумеры-тиктокеры, постящие идиотские видео с радостным глеготанием по поводу терракта, жалобами на то, что им надоело на всё на это смотреть, некоторые договариваются до того, что маловато настреляли в Крокус-Сити-Холле, в общем вы поняли.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
5 лет лишения свободы, каждому, кто участвовал в поливании дерьма на Россию. Никаких поблажек никому!!!
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9 час.
Валерий Макаров
Но самый главный вопрос - поведение нашей власти. Она не разговаривает с народом, не отвечает на неудобные вопросы. Пройдет немного времени, волна спадет, потенциальных бандитов продолжат завозить.
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8 час.
Стега Сибиряк
Как всегда один трёп
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1 час.

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