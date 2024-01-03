Неприкасаемую Собчак тоже начали отменять. Итог: Сбежала к маме в Питер

Мария Беликова Такое всенародное отвращение, презрение вызывает, в России, кроме Собчак, только один человек - Чубайс. Пара гнедых. Омерзительнее этих нелюдей не найти.

Рузанна Сабирянова И сразу начали своими детьми прикрываться,киркоров жалуется,что дочу в школе травить стали,эта,показывать сыночка с ёлкой кинулась,про "заслуги перед родиной"(интересно какие?) заговорила.Фу,как подло и низко!