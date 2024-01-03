Avia.pro - Новости События, связанные с "нагой" вечеринкой, привели к серьезным изменениям в жизни известной светской львицы и журналистки Ксении Собчак.
Неприкасаемую Собчак тоже начали отменять. Итог: Сбежала к маме в Питер
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Такое всенародное отвращение, презрение вызывает, в России, кроме Собчак, только один человек - Чубайс. Пара гнедых. Омерзительнее этих нелюдей не найти.
Ответить
2 час.
Рузанна Сабирянова
И сразу начали своими детьми прикрываться,киркоров жалуется,что дочу в школе травить стали,эта,показывать сыночка с ёлкой кинулась,про "заслуги перед родиной"(интересно какие?) заговорила.Фу,как подло и низко!
Ответить
2 час.
СТ
Сергей Торопчин
Почему ее считают журналисткой? НЕ СТЫДНО ЖУРНАЛИСТАМ иметь такую "ЛОШАДЬ" в своей компанией .
Ответить
1 час.
Свежие комментарии