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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Неприкасаемую Собчак тоже начали отменять. Итог: Сбежала к маме в Питер

Неприкасаемую Собчак тоже начали отменять. Итог: Сбежала к маме в Питер

Avia.pro - Новости События, связанные с "нагой" вечеринкой, привели к серьезным изменениям в жизни известной светской львицы и журналистки Ксении Собчак.

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Комментарии
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Мария Беликова
Такое всенародное отвращение, презрение вызывает, в России, кроме Собчак, только один человек - Чубайс. Пара гнедых. Омерзительнее этих нелюдей не найти.
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2 час.
Рузанна Сабирянова
И сразу начали своими детьми прикрываться,киркоров жалуется,что дочу в школе травить стали,эта,показывать сыночка с ёлкой кинулась,про &quot;заслуги перед родиной&quot;(интересно какие?) заговорила.Фу,как подло и низко!
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2 час.
СТ
Сергей Торопчин
Почему ее считают журналисткой? НЕ СТЫДНО ЖУРНАЛИСТАМ   иметь такую &quot;ЛОШАДЬ&quot; в своей компанией .
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1 час.

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