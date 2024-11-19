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Блинкен: Гонсалес является избранным президентом Венесуэлы

Блинкен: Гонсалес является избранным президентом Венесуэлы

Соединенные Штаты считают бывшего оппозиционного кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса избранным главой государства.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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