Уроки сторонних конфликтов: в РФ запатентована переносная РСЗО Разработчики завода имени В. А. Дегтярёва запатентовали переносную реактивную систему залпового огня (ПРСЗО), конструкция которой предусматривает использование пружинных компенсаторов для повышения устойчивости при стрельбе.
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