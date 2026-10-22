Уроки сторонних конфликтов: в РФ запатентована переносная РСЗО Разработчики завода имени В. А. Дегтярёва запатентовали переносную реактивную систему залпового огня (ПРСЗО), конструкция которой предусматривает использование пружинных компенсаторов для повышения устойчивости при стрельбе.