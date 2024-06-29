Эксперт Коротченко заявил, что ответом РФ на РСМД США могут быть «Искандер-М»

Российский военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ответ на американские ракеты средней и малой дальности (РСМД) Россия может использовать усовершенствованные комплексы «Искандер-М» с увеличенной дальностью стрельбы.
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