Эксперт Коротченко заявил, что ответом РФ на РСМД США могут быть «Искандер-М»

Российский военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ответ на американские ракеты средней и малой дальности (РСМД) Россия может использовать усовершенствованные комплексы «Искандер-М» с увеличенной дальностью стрельбы.