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Цветков о том, допустит ли IBU российских биатлонистов: «Мое мнение – конечно, нет. Наша «семья» активно представлена европейскими странами»

Максим Цветков считает, что IBU не допустит россиян к соревнованиям в ближайшее время. В частности, биатлонист прокомментировал новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам вернуться на международную арену.

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