Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели Экипаж вертолета Ми-28НМ, входящий в состав смешанной тактической группы, атаковал личный состав и бронетехнику противника в приграничной зоне Курской области.
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