Кнутов о бомбардировщике США возле Петербурга: «Пентагон не осознает последствия»

Вблизи Санкт-Петербурга был замечен бомбардировщик ВВС США. Военный историк Юрий Кнутов в комментарии iReactor рассказал, что это была демонстрация агрессивных намерений со стороны США, которую можно рассматривать как подготовку к мировой атаке.