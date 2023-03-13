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Кнутов о бомбардировщике США возле Петербурга: «Пентагон не осознает последствия»

Кнутов о бомбардировщике США возле Петербурга: «Пентагон не осознает последствия»

Вблизи Санкт-Петербурга был замечен бомбардировщик ВВС США. Военный историк Юрий Кнутов в комментарии iReactor рассказал, что это была демонстрация агрессивных намерений со стороны США, которую можно рассматривать как подготовку к мировой атаке.

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