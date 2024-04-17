Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 41 шайба

Капитан «Вашингтона» отличился в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:1, идет 3-й период). С 853 шайбами в 1426 играх за карьеру в регулярках россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).