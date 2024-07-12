Технические проблемы с оборудованием Google в РФ могут повлиять на работу YouTube

В «Ростелекоме» выявили технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи.
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