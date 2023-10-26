Завершено благоустройство возле станции БКЛ «Проспект Вернадского» на юго-западе Москвы

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что специалистами Комплекса городского хозяйства было завершено благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Проспект Вернадского» на юго-западе российской столицы .
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