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«Уже исчезли»: Урсула Фон дер Ляйен сделала тяжелое признание из-за России

«Уже исчезли»: Урсула Фон дер Ляйен сделала тяжелое признание из-за России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала тяжелое признание из-за России. https://listaj.ru/uzhe-ischezli-ursula-fon-der-lyajen-sdelal.

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Комментарии
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А
Александр
у неё яйца отвалились??? тяжёлое признание!!
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1 м.
Владимир Карпов
Ай, яй, яй ... Какая неожиданность ...! И кто бы мог подумать ...?
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4 н.