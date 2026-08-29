Путин поздравил педагогов с приближающимся Днём знаний

Российский лидер Владимир Путин поздравил отечественных педагогов с приближающимся Днём знаний. «Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся 1 Сентября», — сказал он в ходе открытия новых объектов образования в режиме видеоконференции.