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Подчиненные врио губернатора ХМАО Кухарука не допускают жителей на личный прием, ссылаясь на новый порядок встреч

Подчиненные врио губернатора ХМАО Кухарука не допускают жителей на личный прием, ссылаясь на новый порядок встреч

Жители Ханты-Мансийского автономного округа не могут добиться личной встречи с врио губернатора Русланом Кухаруком.

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