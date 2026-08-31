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Татар-информ

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Слезы Загитовой, новый тренер Петросян, брак Медведевой: что в летней «фигурке»

Слезы Загитовой, новый тренер Петросян, брак Медведевой: что в летней «фигурке»

Пока в Казани открывали школу Алины Загитовой с белыми стенами и морем вопросов, Аделия Петросян нашла замену Этери Тутберидзе в лице бескомпромиссной Инны Гончаренко, а Евгения Медведева сыграла главную свадьбу года.

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