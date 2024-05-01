Глава Нацмясопромсоюза отметил двусторонний характер мировой мясной торговли

Россия импортирует почти 600 тысяч тонн мяса ежегодно не из-за нехватки собственного производства, а из-за высокого спроса среди населения и стремления удовлетворить разнообразные потребительские предпочтения.
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