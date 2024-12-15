Раскрыта единственная возможность выжить у окруженной в Курахово группировке ВСУ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что попавшая в котел под Курахово группировка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет лишь один шанс сохранить себе жизнь.
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