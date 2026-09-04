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Съёмочную площадку — на семью: восемь актрис, которые после замужества оставили кино

Съёмочную площадку — на семью: восемь актрис, которые после замужества оставили кино

Одни актрисы исчезают из кадра тихо, когда режиссёры перестают присылать сценарии. Другие решаются на этот шаг сами — просто встретив человека, ради которого не жалко переписать собственную жизнь.

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