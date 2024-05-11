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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» заработает около 10 млн евро бонусов за Беллингема в этом сезоне. Всего их предусмотрено на 30,9 млн

По данным Sky, клуб из Дортмунда получит такую сумму по итогам текущего сезона. Всего же сделка предусматривает 30,9 млн бонусных выплат за Беллингема.

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