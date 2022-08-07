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Диетолог назвал противопоказания для употребления арбуза

Диетолог назвал противопоказания для употребления арбуза

Людям с сердечной и почечной недостаточностью стоит ограничить употребление арбуза. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.

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