Диетолог назвал противопоказания для употребления арбуза

Людям с сердечной и почечной недостаточностью стоит ограничить употребление арбуза. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.