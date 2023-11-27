«Герани» опять ударили по Староконстантинову: Что осталось от главной авиабазы НАТО на Украине

Американские генералы ломают голову, где будут «базироваться» 180 истребителей F-16 Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Режим Зеленского столкнулся с острой нехваткой вооружения на фоне сокращения военных поставок США.
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