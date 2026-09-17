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Регионы России

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Anthropic тестирует функцию Claude Money для управления личными финансами

Anthropic тестирует функцию Claude Money для управления личными финансами

Компания Anthropic запустила тестирование новой функции Claude Money в своем приложении Claude для iOS, предназначенной для управления личными финансами.

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