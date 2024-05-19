Асти купила дом

Певица готовится к новоселью: она занимается ремонтом в новом коттедже, расположенном в. Анна Асти Legion-media Певица готовится к новоселью: она занимается ремонтом в новом коттедже, расположенном в подмосковном поселке Голиково.
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