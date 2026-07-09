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Поварёнок с лучшими рецептами

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Запеченный карась на овощной подушке

Запеченный карась на овощной подушке

Я люблю карасиков, но почти не жарю, в основном их запекаю. Это полезно и без заморочек. На гарнир у меня фаворит летнего сезона - молодой кабачок, а также сладкий перец, черри, лук, чеснок, пару колечек лимона, и всё это запекаются вместе с рыбой.

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