Тренер Петржела заявил, что Дзюба пытается втянуть Семака в скандал

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела в комментарии "РБ Спорт" выразил мнение, что конфликта между игроком московского "Локомотива" Артемом Дзюбой и наставником петербургского клуба Сергеем Семаком нет.
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