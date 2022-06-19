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Букингемский дворец «похоронил» отчет о травле Меган Маркл

Букингемский дворец «похоронил» отчет о травле Меган Маркл

Итоги независимого расследования, проведенного по возможной травле в отношении супруги британского принца Гарри Меган Маркл в Букингемском дворце, о которой она заявила в интервью журналистке Опре Уинфри в марте 2021 года, не будут опубликованы.

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