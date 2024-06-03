Названа сумма ежегодных трат на китайский автомобиль

Китайские автомобили продолжают завоевывать российский рынок. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) проанализировало расходы на обслуживание китайских кроссоверов и выяснило, что владельцы таких машин, например Haval F7x, тратят около 500 тысяч рублей в год.