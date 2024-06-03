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Названа сумма ежегодных трат на китайский автомобиль

Названа сумма ежегодных трат на китайский автомобиль

Китайские автомобили продолжают завоевывать российский рынок. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) проанализировало расходы на обслуживание китайских кроссоверов и выяснило, что владельцы таких машин, например Haval F7x, тратят около 500 тысяч рублей в год.

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