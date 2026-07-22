Европа готовит ракету для ударов по России в 2034 году, а у нас уже есть ответ

Берлин и Лондон объявили о значительном углублении сотрудничества в оборонной сфере. Ключевым элементом партнерства станет совместная секретная программа под названием Deep Precision Strike (DPS), целью которой является создание высокоточной ракеты с дальностью полета до 2000 километров.
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