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СК: в детском саду в Ярославской области ребенок получил ожог кипятком

СК: в детском саду в Ярославской области ребенок получил ожог кипятком

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проведения проверки по факту травмирования трехлетнего ребенка в детском саду под Ярославлем, мальчик получил сильнейший ожог ягодиц.

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