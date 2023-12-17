СК: в детском саду в Ярославской области ребенок получил ожог кипятком

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проведения проверки по факту травмирования трехлетнего ребенка в детском саду под Ярославлем, мальчик получил сильнейший ожог ягодиц.
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