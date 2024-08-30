WSJ: отказ Грузии от Запада стал большой идеологической победой для России

Перед началом парламентских выборов в Грузии наблюдается смена в «геополитической ориентации нации», что негативно сказывается на отношениях с западными странами, отмечает бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
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