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Хлебный фургон «Чёрной кошки»: почему киношный транспорт банды не выжил бы в Москве 1945 года

Хлебный фургон «Чёрной кошки»: почему киношный транспорт банды не выжил бы в Москве 1945 года

Когда пересматриваешь сцены с бандой «Чёрная кошка», первое, что врезается в память, — это даже не лица героев, а тяжёлый силуэт грузовика, который буквально вырывается из тесного двора.

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