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Царьград

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Подразделения 'Запад' усилили позиции: уничтожено до 230 бойцов ВСУ

Подразделения 'Запад' усилили позиции: уничтожено до 230 бойцов ВСУ

Министерство обороны России сообщает об успехах подразделений "Запад" в укреплении передовых позиций.

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