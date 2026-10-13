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«Формула-1» вернётся в Африку впервые с 1993 года

«Формула-1» вернётся в Африку впервые с 1993 года

Гран-при «Формулы-1» вернётся в Африку впервые с 1993 года. Гонка пройдёт в начале 2030-х в Руанде.«Формула-1» заключила 10-летний контракт на проведение Гран-при Африки в Руанде.

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