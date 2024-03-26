"Кровавая барыня": в Соловьев LIVE закрыли комментарии из-за постов белгородцев

В группе Соловьев LIVE в VK закрыли комментарии после того, как телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто говорит о проблемах в Белгородской области из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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