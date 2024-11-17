Александр Сторожук высказался после ничьей с «Нефтехимиком»

Безвыигрышная серия красно-желтых достигла десяти матчей, учитывая матч Кубка России. Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук дал комментарий после матча с «Нефтехимиком», который прошел накануне в рамках чемпионата Первой лиги.
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