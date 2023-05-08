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Надежда Бабкина рассказала, где будет восстанавливать силы после пережитых потрясений

Надежда Бабкина рассказала, где будет восстанавливать силы после пережитых потрясений

Народная артистка России Надежда Бабкина за последние несколько дней пережила сразу две трагедии — из жизни ушли ее друзья-модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.

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