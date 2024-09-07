Секреты правильной осанки

Лиана узнала у врача, что необходимо для гармоничного развития тела ребенка. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить врач высшей категории, ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки, основатель медицинского центра «Кипарис» и сети оздоровительных центров «Кипарис+» Павел Сергеевич Семиченков и героиня мультсериала «Шушумагия» Лиана.