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ФедералПресс

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В Челябинске ФСБ задержала торговцев данными из закрытых баз силовых структур

В Челябинске ФСБ задержала торговцев данными из закрытых баз силовых структур

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа, ФедералПресс. Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и сбытом конфиденциальной информации из закрытых ведомственных баз данных силовых структур.

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