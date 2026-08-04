В Челябинске ФСБ задержала торговцев данными из закрытых баз силовых структур

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа, ФедералПресс. Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и сбытом конфиденциальной информации из закрытых ведомственных баз данных силовых структур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии