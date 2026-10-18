Украинские формирования стали чаще применять беспилотники большой дальности для сброса замаскированных взрывоопасных предметов на территории Стародубского округа Брянской области.
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