Мир под Неаполем: катакомбы, хранящие многовековые тайны древнейшего города

Неаполь – один из древнейших городов мира, история которого началась задолго до нашей эры. Чего только не случалось на этой земле за тысячелетия бурной истории: взлеты и падения, набеги и завоевания, революции и природные катаклизмы.
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